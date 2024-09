GOG sta regalando un altro gioco per i suoi saldi "Back to School"

Come saprete, per il ritorno a scuola GOG ha lanciato una tornata di saldi che prevede anche alcuni giochi in regalo. La scorsa settimana abbiamo potuto riscattare Tropico 4, mentre ora è la volta dell'avventura punta e clicca Once Upon a Jester di Bonte Avond, caratterizzata da uno stile visivo da libro illustrato per bambini e da toni leggeri e divertiti.

Come rifiutare un'offerta così ghiotta? Inoltre è anche un ottimo titolo, stando a quanto ne abbiamo scritto nella nostra recensione. Preparatevi quindi a vivere le avventure di Jester e Sok, due ladruncoli che sfruttano l'attività di attori di teatro improvvisati per compiere furti e tirare a campare. Quando la principessa Cristina indice un concorso che ha come premio il poter organizzare uno spettacolo a palazzo, i nostri non ci pensano due volte a tentare l'impresa, così da provare a rubare il diamante del re, una gemma dall'indicibile valore che li renderebbe ricchi sfondati.