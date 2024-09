Assassin's Creed Shadows mette a confronto il Salto della Fede di Naoe e di Yasuke

Ubisoft ha pubblicato una breve clip di Assassin's Creed Shadows per mettere a confronto il Salto della Fede di Naoe e Yasuke, che naturalmente sono molto diversi, anzi diametralmente opposti per quanto concerne stile ed esecuzione.

Il Salto della Fede di Naoe è infatti "molto aggraziato, molto posato" (il testo lo definisce "very demure", citando un meme piuttosto in voga nelle ultime settimane), con la shinobi che esegue una capriola all'indietro per poi sparire nell'immancabile cumulo di fieno.

Il Salto della Fede di Yasuke, che francamente neanche ci aspettavamo esistesse, è invece "molto pesante in atterraggio, molto originale" e vede il samurai di origine africana lanciarsi di schiena, quasi come in quei tuffi in piscina fatti apposta per far schizzare più acqua possibile sulle persone a bordo vasca.

Il fatto che nella clip Naoe rimanga all'interno del fieno mentre Yasuke schizza fuori all'impatto lascia intendere che la shinobi potrà utilizzare questa manovra anche per nascondersi dai nemici, mentre il samurai finirà solo per fare un gran baccano e dovrà nuovamente tirare fuori la spada.