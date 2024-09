Torna a Spoleto il Passione Amiga Day, con ospiti prestigiosi e tanto amore per la macchina di Commodore

Nonostante gli anni trascorsi, la comunità italiana degli amighisti è ancora numerosa e anche quest'anno si ritroverà in quel di Spoleto il 15 settembre, per acquistare nuovo materiale dagli espositori commerciali, per partecipare al mercatino dell'usato, per seguire le conferenze in programma e per incontrare gli ospiti italiani e internazionali, che come sempre non mancheranno.

Dove, come, quando e chi

Come sempre il Passione Amiga Day è organizzato da Passione Amiga, la rivista cartacea in italiano che si occupa esclusivamente di Amiga (facilmente intuibile dal nome). L'ingresso sarà completamente gratuito, con l'evento che si terrà dalle ore 10:00 alle ore 19:00 in Piazza Garibaldi 31.

Gli ospiti internazionali presenti saranno:

I due ospiti del Passione Amiga Day 2024

Simon Phipps, un programmatore e designer di videogiochi del Regno Unito, che ha lavorato in Gremlin Graphics e che figura tra i fondatori di Core Design, per cui lavorò fino al 1996. Tra i suoi titoli spiccano Wolfchild, Rick Dangerous, Switchblade, Bubba'n'Stix, Dragonstone, Night Raider, Thunderhawk e Monty Python's Flying Circus: The Computer Game. Altre sue opere famose sono Shadow Man per Acclaim e gli Harry Potter per Electronic Arts.

Mevlüt Dinç, meglio conosciuto come Mev Dinc, designer di videogiochi turco britannico cui dobbiamo la conversione di Ant Attack per Commodore 64, Gerry the Germ Goes Body Poppin', il suo primo gioco originale, Prodigy, Enduro Racer per Amstrad CPC e numerosi tie-in. Dopo aver lasciato Electric Dreams, Dinc co-sviluppò Last Ninja 2 per System 3 e, insieme agli ex dipendenti di System 3 Hugh Riley e John Twiddy, fondò Vivid Image nel settembre 1989. Su Amiga i suoi giochi più importanti sono Hammerfist, First Samurai, Second Samurai e Street Racer.