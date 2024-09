Il controller Xbox nero con cavo USB-C incluso è in sconto su Amazon Italia

Tramite Amazon Italia è possibile acquistare un controller Xbox con cavo USB-C incluso a un valido prezzo. Lo sconto è del 23% rispetto al prezzo consigliato. Per non perdere l'occasione di questa promozione dovete solo andare a questa pagina , oppure usare il riquadro che vedete qui sotto. Il prezzo consigliato è 59.99€. Il prezzo attuale non è il più basso di sempre per la piattaforma, ma è uno dei migliori degli ultimi mesi. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

I dettagli sul controller Xbox

Il prodotto ora in offerta è un normale controller Xbox nero come quello incluso in ogni confezione di Xbox Series X. Non ha funzioni aggiuntive o accessori, se non il cavo USB-C per la ricarica e il collegamento. Ricordiamo che questo dispositivo è compatibile con Xbox One, Xbox Series X|S, PC, dispositivi mobile e alcune smart TV.

Il retro della confezione del controller Xbox

Usando l'app Accessori Xbox è possibile rimappare i pulsanti e creare profili per i controller così da usare una specifica configurazione a seconda del gioco. Inoltre, permette di collegare un auricolare con jack audio 3.5 mm.