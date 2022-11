Once Upon a Jester, la recensione di un'avventura tra musica e teatro

Bonte Avond è uno studio di sviluppo molto particolare, formato da quattro musicisti che per loro stessa ammissione pianificano poco e mettono tantissima musica nei loro giochi, realizzati solitamente di getto, senza stare troppo a meditare sulle ultime tendenze del mercato. La loro sede è la stanza di uno dei quattro, dove sviluppano il software, registrano la musica e doppiano i personaggi. L'obiettivo dei loro giochi è semplicemente quello di portare un po' di gioia e tanta allegria, senza la pretesa di rivoluzionare nulla. Del resto come non sorridere di fronte a un gioco chiamato "The Dragon of Terzaville Who Got His Neck Broken in a Weird Accident", con protagonista un drago dal collo piegato, o "Everybody Wham Wham", in cui bisogna costruire pupazzi di neve? È quindi con spirito altrettanto leggero e divertito che abbiamo scritto la recensione di Once Upon a Jester , la loro ultima fatica.

Storia

In Once Upon a Jester il giocatore guida Jester

Jester e Sok sono due attori di teatro improvvisati che sfruttano la loro attività per compiere dei furtarelli e tirare a campare. Quando la principessa Cristina indice un concorso che ha come premio il poter organizzare uno spettacolo a palazzo, non ci pensano due volte a tentare l'impresa, così da provare a rubare il diamante del re, una gemma dall'indicibile valore che li renderebbe ricchi sfondati. Per riuscire dovranno però prima ottenere quindici bouquet di fiori in tre città del regno, organizzando spettacoli affini ai mutevoli gusti del pubblico locale. Il tutto si traduce in un'avventura narrativa 2D dalla grafica cartoon molto semplice e diretta, senza grossi enigmi da risolvere, ma piena di musica e battute, alcune riuscite, altre meno, tutte però inserite con spirito divertito e scritte con una certa dose d'improvvisazione, che in un gioco che mette al centro l'esperienza teatrale non stona affatto.

Once Upon a Jester è diviso in due fasi abbastanza nette: nella prima si gira per la città di turno nei panni di Jester (vestito non a caso da giullare), si parla con gli altri personaggi e si origliano i dialoghi dei passanti per capire quale genere di spettacolo gradirebbero vedere (azione, drammatico, musicale, sentimentale o horror) e quale invece li annoierebbe a morte. Quindi si deve creare la locandina teatrale della serata, scegliendo lo spettacolo, impostando lo sfondo e mettendo degli sticker e, infine, si deve iniziare lo show, dando il via alla seconda fase.