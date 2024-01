Palworld, il trailer di lancio ci ricorda che ora è disponibile su Xbox, PC e Game Pass

Pocket Pair ha pubblicato il trailer di lancio in accesso anticipato di Palworld , ricordandoci che ora questo peculiare "Pokémon con le armi" è disponibile su PC, Xbox Series X|S e per tutti gli abbonati a PC e Xbox Game Pass .

Palworld è già una hit su Steam

Capace di vendere ben 1 milione di copie su Steam a sole 8 ore dal lancio in early access, Palworld è un action RPG open world che ha fatto parlare molto di sé negli anni, visto che propone una formula per certi versi molto simile a quella della serie Pokémon, ma il tutto condito con un bel po' di violenza aggiuntiva, con la possibilità di addomesticare i mostriciattoli che popolano il mondo di gioco grazie pistole, mitra e bazooka.

In realtà, come vi abbiamo spiegato nella nostra anteprima di Palworld, il titolo di Pocket Pair non è semplicemente un emulo dei Pokémon, ma mette sul piatto anche un mondo open world colorato e piacevole da esplorare e una struttura da survival dotata di un'enorme varietà di gameplay. Il gioco, insomma, appare promettente e trattandosi di un early access è probabile che la qualità migliori ulteriormente nel corso dei prossimi mesi.