Diablo 4: Stagione dei Costrutti, novità e dettagli dal livestream di Blizzard

Nel corso della diretta live d'aggiornamento sullo sviluppo, il direttore associato della community, Adam Fletcher, il progettista di gioco Daniel Tanguay, la progettista delle missioni Madeleine James e il capo progettista di gioco Adam Jackson hanno svelato diverse informazioni sulla Stagione dei Costrutti, la cui data d'uscita è fissata per il 23 gennaio 2024.

Blizzard ha presentato nella giornata di ieri, attraverso un livestream dedicato, la nuova Stagione dei Costrutti di Diablo 4 , destinata a portare diverse novità interessanti ai contenuti e alle meccaniche del gioco, come vediamo in alcuni dettagli emersi.

Nuove quest, nuovi personaggi e varie attività

Per i giocatori più esperti, è stata presentata anche la nuova attività di endgame, chiamata le Forche Caudine, oltre a vari aggiornamenti generali sulle novità in arrivo in questa stagione.

Potete rivedere la registrazione completa del livestream riportata qui sopra, potendo in questo modo recuperare tutte le informazioni fornite nel corso dell'evento di presentazione, che sono veramente tante e preannunciano una stagione particolarmente ricca.

Per quanto riguarda la Stagione dei Costrutti, ricordiamo anche il trailer di presentazione con data d'inizio, mentre per la fine dello scorso anno Blizzard ha svelato le classi più popolari e alcune statistiche del 2023.