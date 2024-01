Cyberpunk 2077 è protagonista del nuovo sfondo dinamico per Xbox Series X|S

Microsoft ha aggiunto un nuovo sfondo dinamico alla raccolta per Xbox Series X|S con una nuova immagine in movimento dedicata a Cyberpunk 2077, che si rivela anche una delle scelte migliori viste finora per questa funzionalità delle console.

Ad annunciare l'arrivo dello sfondo dinamico di Cyberpunk 2077 è stata le stessa CD Projekt RED, con un post su X in cui riferisce la disponibilità della nuova immagine animata con un esempio pratico dell'effetto derivante dalla sua applicazione.



L'immagine presenta quella che sembra essere una V in versione femminile inquadrata di spalle, con una katana appoggiata sulla spalla e un'affascinante prospettiva su Night City.