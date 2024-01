Xbox Series X|S: altri 5 sfondi dinamici sono disponibili ora nelle impostazioni

Xbox Series X e Series S ottengono altri 5 sfondi dinamici da poter applicare come background della dashboard, disponibili all'interno delle impostazioni per la personalizzazione grafica delle console Microsoft.

La possibilità di applicare sfondi dinamici a Xbox è un'opzione piuttosto recente, introdotta con Xbox Series X e Series S, anche se si tratta di elementi tutto sommato in gran parte statici, anche per non appesantire la visibilità e le risorse richieste dal sistema.

In ogni caso, è una personalizzazione a lungo richiesta dagli utenti, che tuttavia sta venendo supportata con molta calma da parte di Microsoft, che introduce nuovi temi con cadenze decisamente prolungate tra una immissione e l'altra.