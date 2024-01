Far Cry: il PEGI ha classificato uno spin-off basato sulla serie Netflix Captain Laserhawk

All'interno del database del PEGI, l'ente di classificazione per l'Europa, è apparso un possibile nuovo gioco della serie Far Cry, intitolato Captain Laserhawk Niji Warrior, che sembrerebbe un titolo multiplayer basato sulla serie Netflix, Captain Laserhawk: A Blood Dragon Remix.

L'idea dunque sarebbe quella di un Far Cry ambientato nell'universo di Captain Laserhawk, che a sua volta è ispirato principalmente a Far Cry 3: Blood Dragon, l'espansione standalone in salsa film di fantascienza degli anni '80, con tanto umorismo e proiettili a volontà.

Va detto che il PEGI ha eliminato successivamente qualsiasi riferimento al gioco dal suo database, ma non abbastanza in fretta da passare inosservato. Come segnalato da Game Rant, la scheda informativa parlava di un'esperienza multiplayer in cui i giocatori di si davano battaglia in dei "laser deathmatch", il tutto accompagnato dalla classificazione PEGI 12, per via della presenza di scene di violenza contro personaggi umanoidi. Si tratta in ogni caso di un rating più basso rispetto a quello della serie animata Netflix, consigliata a un pubblico di almeno 16 anni.