Quake 6: un indizio è nascosto nel video diario di Indiana Jones e l'antico Cerchio?

Stiamo parlando del video completo con gli interventi degli sviluppatori di MachineGames, non del trailer di presentazione vero e proprio del gioco in questione, e su quasi 15 minuti di video era veramente difficile da cogliere, ma guardando il frame in questione il riferimento sembra evidente.

Un easter egg interessante

Il fotogramma in cui è visibile il misterioso indizio

Come risulta più chiaro dall'immagine qui sopra, tratta dal frame in questione, la parola è solo parzialmente visibile, come "ake 6", ma il simbolo sotto è assolutamente inconfondibile ed è chiaramente il logo della serie.

Sembra piuttosto chiaro che MachineGames, probabilmente insieme a id Software, abbiano voluto inserire questo rimando per i fan, a dire il vero abbastanza nascosto da risultare difficilmente visibile sulle prime.

Può essere preso come un teaser per Quake 6? Effettivamente, se si considera Quake Champions, un eventuale nuovo capitolo della serie sarebbe il sesto, dunque la numerazione torna. Il nome continua a circolare nelle voci di corridoio e id Software sta sicuramente lavorando a qualcosa in questo momento, anche se non sappiamo ancora di cosa si tratti.

È probabile che il team voglia staccarsi per un po' da DOOM, dopo il rilancio partito con il capitolo del 2016 e il successivo DOOM Eternal, e Quake è uno dei principali indiziati tra i nuovi progetti del team. Oppure, il progetto potrebbe essere stato affidato a MachineGames, da portare avanti dopo Indiana Jones. A questo punto, attendiamo eventuali sviluppi sulla questione.