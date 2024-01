Palworld su Xbox non ha server dedicati: solo 4 giocatori in multiplayer, contro i 32 di Steam

Palworld non ha server dedicati per le versioni Xbox Series X|S e PC per Windows Store e di conseguenza il multiplayer supporta solo la co-op da 2 - 4 giocatori, laddove su Steam fino a 32 utenti possono giocare nello stesso mondo condiviso.

Riassumendo, l'esperienza multiplayer di Palworld funziona in questo modo: è possibile giocare con un massimo di tre amici semplicemente avviando una partita multigiocatore e invitandoli (in pratica la classica co-op). Inoltre, solo su Steam, è possibile creare un server dedicato, che consente a un massimo di 32 giocatori di giocare nello stesso mondo. Esistono anche server ufficiali gestiti da Pocketpair.

Chiaramente l'assenza di server dedicati ridimensiona parecchio l'esperienza multigiocatore di Palworld per tutti coloro che lo stanno giocando tramite una copia acquistata tramite lo store di Microsoft o con il Game Pass.

Un portavoce di Pocketpair ha affrontato la questione sul server Discord ufficiale del gioco, affermando che l'assenza dei server dedicati non dipende dallo studio e che al momento sta cercando di "negoziare" con Microsoft per aggiungerli il prima possibile, in modo da garantire un'esperienza identica su tutte le piattaforme. La questione tuttavia non è chiarissima, dato che molti altri giochi pubblicati su Xbox dispongono di server dedicati.

"Ci piacerebbe avere server dedicati su Xbox, ma purtroppo non dipende da noi ed è piuttosto difficile da negoziare in questo momento. Ma... ci stiamo provando!", il messaggio del portavoce di Pocketpair.