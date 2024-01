Starfield: 'la media delle recensioni è ingannevole grazie ai siti fan di Xbox', per Jason Schreier

Secondo Jason Schreier, uno dei giornalisti più noti e affermati all'interno dell'industria videoludica, Starfield avrebbe una media delle recensioni "ingannevolmente alta" grazie a "una serie di siti fan di Xbox".

Schreier ha espresso questo pensiero in un articolo su Bloomberg dedicato ai giochi più venduti nel corso del 2023 negli USA, dove Starfield figura all'undicesimo posto. Il giornalista ha giustificato il piazzamento tra i primi dieci citando l'inclusione del gioco nel catalogo del Game Pass, l'assenza su piattaforme PlayStation e alcune "recensioni deboli".

Su quest'ultimo punto Schreier fa un in inciso affermando che tuttavia "il punteggio aggregato (83 su Metacritic, n.d.r.) è ingannevolmente alto grazie a una serie di siti di fan di Xbox".

"Bethesda Game Studios è solita creare grandi successi. Lo sviluppatore di videogiochi con sede nel Maryland si è piazzato al n. 2 nel 2011 con The Elder Scrolls V: Skyrim e di nuovo nel 2015 con Fallout 4. Ma il suo gioco multiplayer Fallout 76 del 2018 non è riuscito a entrare nella top 20 e Starfield lo scorso anno è arrivato al n. 11, nonostante il grande clamore che ha preceduto il lancio", afferma Schreier su Bloomberg.

"Potrebbe non sembrare un risultato fantastico per il primo gioco dello studio dopo l'acquisizione da parte di Microsoft ma ci sono alcune attenuanti. Starfield non è uscito sulla console rivale PlayStation, ha ricevuto recensioni deboli (anche se il punteggio aggregato è ingannevolmente alto grazie a una serie di siti fan di Xbox) e, soprattutto, è stato immediatamente disponibile sul servizio di abbonamento simile a Netflix di Microsoft, Xbox Game Pass, dove i giocatori possono accedere al gioco pagando 10 dollari al mese anziché acquistarlo direttamente per 70 dollari. Bethesda ha recentemente dichiarato che Starfield ha avuto 13 milioni di giocatori, il che suggerisce che molte persone hanno usato Game Pass per giocarci."