Final Fantasy 7 Rebirth: annunciato un evento speciale a Londra per celebrare il lancio

Si tratterà di un evento dal vivo al quale saranno presenti anche vari sviluppatori, tra gli elementi più in vista del team Square Enix che ha portato avanti il progetto in questione: in particolare, gli astanti avranno modo di vedere di persona il producer Yoshinori Kitase e il Director Naoki Hamaguchi , con tanto di sessione di autografi.

Ci sarà modo di conoscere Kitase e Hamaguchi

Final Fantasy 7 Rebirth, un'immagine del gioco

Ci sarà anche una sessione di domande e risposte, durante la quale il pubblico potrà probabilmente intervistare gli sviluppatori attraverso una qualche forma di moderazione, ma potrebbero venire fuori notizie interessanti anche da tale occasione speciale.

Si tratta di un appuntamento un po' difficile da seguire per chi non si trova proprio da quelle parti, ma è anche una possibile occasione interessante per i grandi fan della serie, considerando la presenza di due delle maggiori firme di Square Enix e di Final Fantasy in particolare.

La data d'uscita del gioco è fissata per il 29 febbraio 2024, mentre ricordiamo che di recente è stato pubblicato un video che mostra il viaggio rapido con tempi di caricamento ultra-rapidi e lo speciale con l'analisi del trailer mostrato ai TGA 2023.