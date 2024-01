Final Fantasy 7 Rebirth: un video mostra il viaggio rapido con tempi di caricamento ultra-rapidi

L'account X | Twitter ufficiale di Final Fantasy 7 Rebirth ha condiviso una breve clip della nuova avventura di Cloud e compagni, mettendo in mostra il viaggio rapido e tempi di caricamento ridotti all'osso per spostarsi da una parte all'altra del mondo di gioco.

Come possiamo vedere infatti, una volta aperta la mappa e selezionato un punto per il viaggio rapido idoneo, è questione di una transizione con schermata nera che dura giusto qualche secondo prima di poter raggiungere il luogo indicato. Non parliamo di tempi da record raggiunti da Insomniac Games in Marvel's Spider-Man 2, ma il risultato è senza dubbio notevole e farà sicuramente felici i fan, considerando la grande mole di missioni secondarie e attività extra che offrirà il gioco, che potrebbero far lievitare il contatore delle ore fino alla tripla cifra.