Tomb Raider I-II-III Remastered non avrà il doppiaggio italiano originale, solo sottotitoli

Brutte notizie per i giocatori italiani nostalgici che non vedono l'ora di rivivere le prodezze di Lara Croft nella Tomb Raider I-II-III Remastered in arrivo nei negozi digitali il prossimo mese. Infatti, i giochi della raccolta non avranno il doppiaggio in italiano, nonostante fosse presente nelle versioni originali.

La conferma arriva sia dalla pagina Steam che da quello dell'Xbox Store del gioco, dove per l'appunto viene confermata la presenza dei solo sottitoli nella lingua del Bel Paese. Ciò chiaramente potrebbe far storcere il naso dei giocatori per più di un motivo. Come già detto in apertura, i giochi originali erano doppiati in italiano, dunque è davvero incomprensibile la scelta da parte di Aspyr e Crystal Dynamics di non includerlo. Al contrario il gioco è stato doppiato in altre lingue europee, per la precisione francese, tedesco, russo, oltre che in inglese.

Purtroppo non si tratta di una novità, visto che negli ultimi anni vediamo sempre più studi e publisher decidere di non investire in tal senso nel nostro mercato. Tra gli esempi più recenti che hanno fatto maggiore scalpore ad esempio troviamo Alan Wake 2 e Starfield, nonostante i giochi precedenti realizzati dai loro autori erano stati doppiati in italiano.