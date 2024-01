Xbox: da Hyperkin arriva una riedizione dell'originale Xbox S controller con effetto Hall

Dopo aver visto il ritorno del gigantesco "Duke" originale, da Hyperkin arriva ora anche la riedizione della versione più a misura umana del vecchio controller della prima Xbox, denominato all'epoca "Xbox Controller S", rivisto anche con l'ottima aggiunta di stick analogici e grilletti con effetto Hall.

Il "DuchesS", come viene chiamato da Hyperkin, è un replica quasi identica all'originale, che venne lanciato inizialmente in Giappone e successivamente anche nel resto del mondo, a partire da febbraio 2002, come nuovo controller ufficiale della prima Xbox anche in occidente.

Questa nuova versione mantiene perfettamente la forma dell'originale e buona parte dello schema dei tasti e degli stick analogici, adattati però a quelli presenti sulle console moderne e con l'aggiunta del tasto dedicato alla cattura degli screenshot.