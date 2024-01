Suicide Squad: Kill the Justice League, Rocksteady parla dei contenuti, sfide e set dell'endgame

I Set Infamia dispongono di varie abilità molto potenti ma specifiche. Rydby ha fatto l'esempio di alcuni equipaggiamenti in grado di aumentare drasticamente i danni fatti su nemici in fiamme, al tempo stesso modificando le granate che ne riduce i danni, ma inceneriscono ogni target colpito.

"La nostra filosofia di base per l'endgame è stata, essenzialmente, la maestria. La maestria del personaggio, degli spostamenti, dei talenti, delle tipologie di nemici, delle meccaniche delle missioni e, naturalmente, della scelta della build. E man mano che la difficoltà aumenta, dovrete trovare nuove build per superare le sfida. Ecco perché nell'endgame abbiamo tre diversi livelli di "set Infamia", tutti incentrati su un personaggio iconico della DC. Per il lancio, questo personaggio è Bane e i suoi set Infamia sono tutti incentrati su diversi modi di dominare i nemici e di sfruttare il caos che ci circonda".

Le attività dell'endgame di Suicide Squad: Kill the Justice League

Successivamente Rydby ha offerto qualche dettaglio sulle attività e sfide che i giocatori affronteranno nelle attività endgame di Suicide Squad: Kill the Justice League. Queste saranno composte da missioni abbastanza basilari e che ricordano quelle normali affrontate durante la storia, alternate a sfide decisamente più impegnative, le Missioni Incursione, in cui la squadra si addentrerà nel territorio di Brainiac e ingaggerà scontri dalla difficoltà estremamente elevata.

"Abbiamo creato un gioco un po' caotico, con un campo di battaglia in costante evoluzione e dove accadono molte cose. Il gioco è frenetico e veloce e abbiamo fatto in modo che la squadra sia sempre circondata e nel mezzo del caos. La padronanza del gioco deriva dalla capacità di sfruttare questo caos e di usarlo come uno dei propri punti di forza, ribaltando proprio ciò che Brainiac ti sta lanciando contro", ha aggiunto Rydby.

"Dato che il nostro gioco è caotico e che volevamo che il gioco finale fosse incentrato sulle build e la padronanza delle meccaniche, abbiamo fatto in modo che il gioco finale ruotasse attorno a un nucleo di tipi di missione che offrono un'esperienza e una sfida più prevedibili. Ma questo non significa che Brainiac se ne starà seduto e vi lascerà affrontare le sue forze senza mettere i bastoni tra le ruote, o che saprete già cosa accadrà in ogni missione. Brainiac continua a far evolvere le sue forze nel corso dell'endgame e voi dovrete adattare le vostre build di conseguenza."

"Ci saranno diversi tipi di missioni, dalle più veloci Missioni Incursione, in cui la squadra viene inviata nel dominio di Brainiac sotto la protezione di uno Scudo di Prometeo molto volubile che la protegge dai tentacoli della Nave Teschio (la gigantesca nave spaziale di Brainiac, caratterizzata dalla forma che ricorda per l'appunto un teschio ndr) e dall'intera forza dell'esercito di Brainiac. La squadra deve farsi strada tra le forze di Brainiac, spesso con l'aiuto della squadra di supporto, per tornare a Metropolis. Una volta completata la missione, però, lo Scudo di Prometeo crolla e la squadra è costretta ad affrontarlo. La Waller non sta facendo alcun favore alla squadra e sembra intenzionata a enfatizzare il termine "Suicidio" in "Suicide Squad"".

"Poi ci sono le missioni "Killing Time", in cui la squadra combatte contro un'orda sempre più frenetica di nemici di Brainiac, e deve continuare a uccidere i nemici per alimentare lo Scudo di Promezio, perché una volta che questo si abbassa, non ci si può più nascondere dai tentacoli della Nave Teschio."

Più la sfida si fa complicata, maggiori saranno le ricompense sui cui potranno mettere le mani i giocatori, che inoltre potranno competere tra loro nelle classifiche globali.

"Con l'aumentare dei livelli di difficoltà, aumentano anche le ricompense, e abbiamo alcuni set Infamia e oggetti Notorious francamente pazzeschi che si ottengono dai livelli più alti dell'endgame. Questo, insieme alle classifiche globali per i gruppi di giocatori in solitaria, a 2, a 3 e a 4, significa che c'è molta competizione amichevole... E se volete qualche consiglio su come costruire il vostro personaggio, le classifiche saranno un ottimo modo per fare un giro di ricognizione".

Vi ricordiamo che Suicide Squad: Kill the Justice League sarà disponibile dal 2 febbraio 2024 su PS5, Xbox Series X|S e PC Steam, mentre su Epic Games Store il lancio è ritardato al 5 marzo.