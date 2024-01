Suicide Squad: Kill the Justice League, tornerà il Joker? Un possibile indizio da Rocksteady

"Un'ultima cosa prima di andare", ha detto Darroch Brown, community manager di Rocksteady Games. "Visto che abbiamo appena finito di parlare del nostro endgame, ecco un teaser per qualcosa che potrebbe arrivare ancora più in là...".

Al termine di un Q&A avvenuto su Discord, il team ha condiviso un'immagine che immortala Harley Quinn davanti al "The Daily Chuckle", ovvero una versione a tema Joker della sede della testata giornalistica Daily Planet dell'universo DC, che potete vedere qui sotto.

Mancano ormai pochi giorni al debutto nei negozi di Suicide Squad: Kill the Justice League e per tenere alta l'attenzione dei giocatori, Rocksteady ha condiviso una concept art di un possibile contenuto post-lancio legato a Joker .

Joker arriverà dopo il lancio?

Per chi non lo sapesse, Suicide Squad: Kill the Justice League è ambientato nello stesso universo della serie Batman: Arkham e diversi anni dopo il capitolo finale Arkham Knight. Senza fare troppi spoiler, un ritorno della storica nemesi del Cavaliere Oscuro desterebbe un certo scalpore tra i fan considerando gli eventi del finale Batman: Arkham City.

Va detto comunque che una possibile location a tema automaticamente non conferma la presenza di Joker nel gioco. Esistono infatti infiniti escamotage narrativi per spiegare un'ambientazione simile, un esempio banale potrebbe essere quello di un'allucinazione causata da uno dei simpatici gas dello Spaventapasseri (e chissà, magari ci abbiamo anche azzeccato).

Lo scopriremo nei mesi successivi al lancio di Suicide Squad: Kill the Justice League, fissato per 2 febbraio 2024 su PS5, Xbox Series X|S e Steam, mentre su Epic Games Store il debutto è stato rimandato al 5 marzo.

Sulle nostre pagine trovate le nostre impressioni sul nuovo discusso gioco di Rocksteady prima del verdetto della recensione.