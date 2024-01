Ultros: un nuovo gameplay trailer per il metroidvania psichedelico per PS5, PS4 e PC

Il filmato si divide in due parti, la prima ricca di azione dove vediamo il protagonista fare e venire fatto a fette contro alcuni nemici e boss del gioco il tutto con l'accompagnamento sonoro incalzante realizzato da El Huervo (il compositore di Hotline Miami), mentre la seconda parte, molto più rilassata, mostra fasi platforming e interazioni con gli strambi NPC del gioco.

Gli sviluppatori di Hadoque hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer di Ultros , offrendoci così un ulteriore assaggio di questo interessante metroidvania a tinte psichedeliche in arrivo su PC, PS5 e PS4 il prossimo 13 febbraio .

Che cos'è Ultros?

Ultros è un action adventure 2D in stile metroidvania ambientato nello spazio, caratterizzato da uno stile grafico eccentrico. Nei panni di un misterioso mercenario, ci risveglieremo a bordo del Sarcophagus: un gigantesco utero cosmico che fluttua nello spazio e contiene un antico essere demoniaco noto come ULTROS. Saremo nostro malgrado intrappolati nell'eterno loop di un buco nero e l'unico modo per ottenere la salvezza sarà esplorare il Sarcophagus e affrontare minacciose creature aliene e fare luce sui misteri che nasconde.

Sulle pagine di Multiplayer.it trovate le nostre prime impressioni dopo aver provato Ultros lo scorso anno, che sono state molto positive, grazie a premesse narrative suggestive e un gameplay apparentemente molto solido.