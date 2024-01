Prison Architect 2: probabile annuncio ufficiale da parte di Paradox la prossima settimana

Lo studio ha pubblicato poche ore fa un video sul suo canale YouTube che riassume la storia della serie, dal lancio avvenuto nel 2015 a tutti vari pacchetti aggiuntivi pubblicati negli anni successivi. Il filmato si conclude affermando che il 16 gennaio verrà svelato cosa verrà dopo, che in molti danno ormai per certo si tratti di un nuovo gioco.

Non è la prima volta che si parla di un sequel

Del resto a novembre Prison Architect 2 è stato classificato in Corea e in passato non di rado la rating board asiatica in questo modo ha anticipato l'annuncio di numerosi giochi, come i porting di Red Dead Redemption su Switch e PS4, giusto per fare un esempio.

Ulteriori indizi sull'esistenza di un nuovo gioco sono arrivati con il Sunset Update del primo Prison Architect pubblicato a maggio dello scorso anno, dove la scena finale del trailer di presentazione mostrava lo sprite di un carcerato in 2D trasformarsi in un modello 3D, il che potrebbe rappresentare un indizio di una delle novità del sequel.