Prison Architect 2 è stato classificato in Corea, annuncio in arrivo?

Prison Architect 2 è comparso di recente come titolo classificato presso la rating board della Corea del Sud, cosa che fa pensare a un possibile annuncio in arrivo per il seguito del gioco Paradox, il quale non ha ancora menzionato il titolo in questione.

La Game Rating and Administration Committee della Corea del Sud riporta dunque Prison Architect 2 come nuova aggiunta all'interno dell'elenco di titoli classificati di recente, con una nuova voce inserita nella giornata di ieri, cosa che potrebbe indicare la possibilità di un annuncio a breve.