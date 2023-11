Il processore Ryzen 7 7700X torna disponibile e in sconto su Amazon Italia

Oggi è ufficialmente il Black Friday 2023. Amazon Italia è nel pieno della sua fase di promozioni e sconti e, con l'arrivo del Venerdì Nero, le offerte piovono da tutte le parti. Abbiamo già visto, nell'ultima settimana, tantissimi prodotti a un prezzo più che interessante e anche oggi le cose non cambiano. Ad esempio, possiamo trovare il processore Ryzen 7 7700X. Lo sconto segnalato rispetto al prezzo mediano è del 7%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo mediano per questo prodotto è 351.78€. Il prezzo attuale è uno dei migliori di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon Italia.

Il processore Ryzen 7 7700X dispone di 8 core e 16 thread, con 40 MB di cache. Il boost massimo è fino a 5.4 GHz.