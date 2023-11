GTA 5, l'attore di Michael vittima di swatting durante una diretta

Ned Luke, l'attore di Michael in GTA 5 è stato vittima di swatting mentre stava giocando in diretta a GTA Online. L'incidente è avvenuto ieri, Luke ha ricevuto una chiamata durante uno streaming che lo informava che la polizia aveva fatto irruzione nella sua casa.

La reazione dell'attore è stata sorprendentemente calma, ma purtroppo c'è un motivo: stando a quanto ha rivelato, è già da diversi anni che il suo domicilio è diventato di pubblico dominio, a causa di un leak, ed episodi come questo si ripetono ciclicamente.

Nel caso non lo sapeste, lo swatting è la pratica criminale per cui qualche "burlone" chiama la polizia sostenendo ci sia un grave crimine in pieno svolgimento presso una determinata abitazione; e così le forze dell'ordine vi fanno irruzione, sfondando porte e finestre nel tentativo di liberare eventuali ostaggi.