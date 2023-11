GTA 6: annuncio imminente? Rockstar Games starebbe inviando email di avviso, per un leak

Nima ha pubblicato un post su X nel quale mostra una cartella di posta elettronica dove spicca una email in arrivo da "RSGNYC PR", che sembra essere la divisione pubbliche relazioni Rockstar Games in USA. Il titolo dell'email pare poi piuttosto esplicito: "Svelamento del nuovo capitolo".

La presentazione è attesa per l'inizio di dicembre

In effetti, sappiamo già che GTA 6 sta per essere annunciato e mostrato, visto che è stata la stessa Rockstar Games a riferirlo in maniera chiara e pubblica, indicando l'inizio di dicembre come periodo previsto per questa presentazione.



La domanda nasce spontanea, però: cosa c'entra Capcom USA con GTA 6 e perché dovrebbe ricevere un'email segreta da Rockstar Games con l'avvertimento sulla presentazione? Effettivamente questi sono elementi piuttosto misteriosi, ma c'è effettivamente un legame speciale tra le due compagnie.

Capcom ha infatti gestito il publishing di vari capitoli di Grand Theft Auto in Giappone negli anni passati, inoltre Nima potrebbe far parte di una sorta di mailing list di sviluppatori e addetti ai lavori a cui Rockstar Games potrebbe aver inviato la mail in questione.

Il fatto di essere probabilmente vicini alla presentazione è deducibile anche dal fatto che il sito di Rockstar Games è stato ridisegnato per il gioco, dunque non resta che aspettare qualche giorno, probabilmente.