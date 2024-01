Evangelion: il cosplay di Misato di Alice Spiegel è semplicemente perfetto

Misato è la responsabile del reparto operativo dell'agenzia speciale Nerv ed è incarica di elaborare strategie per sconfiggere i misteriosi esseri alieni chiamati Angeli. Dimostra sulle prime un carattere solare e spensierato ma, come tutti i personaggi principali di Neon Genesis Evangelion, ben presto scopriremo avere un carattere profondo e segnato da drammi personali.

Neon Genesis Evangelion è uno degli anime più famosi e apprezzati di sempre. Negli ultimi anni l'opera nata dalla mente di Hideaki Anno è tornata alla ribalta grazie alla tetralogia di film "Rebuild of Evangelion", attirando nuovi e vecchi fan. Evangelion è molto apprezzato anche nel panorama dei cosplayer, ce lo dimostra Alice Spigel , conosciuta sui social anche come Enot o mighyracoon, con il suo cosplay di Misato Katsuragi .

Un personaggio indimenticabile

Alice Spiegel ci ricorda la profondità di questo personaggio, accompagnado il suo cosplay di Misato, davvero molto fedele all'originale, con questo messaggio:

"L'arte di crescere significa trovare un modo per interagire con gli altri e allo stesso tempo allontanare il dolore. Misato sapeva perfettamente di cosa stava parlando, non è vero? Perché aveva imparato a prendere le distanze, anche se i suoi metodi non erano un esempio perfetto per i ragazzi. E riusciva a rimanere positiva e a fare del suo meglio per sostenere i giovani piloti."

"Penso davvero che questo personaggio meriti più amore e di essere visto non solo come un personaggio comico che ama la birra e si comporta in modo più sciocco degli adolescenti a cui tiene (oh, ma non la amiamo anche per questo?!), ma nella piena complessità della sua personalità, perché c'è molta saggezza e fascino nella storia completa di come è riuscita a vivere attraverso tutti gli eventi della sua vita e a mantenere quell'atteggiamento aperto al mondo e a volte infantile."

