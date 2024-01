Alan Wake 2 e le polemiche sulla consulenza di Sweet Baby Inc: è un gioco “woke”?

Lo YouTuber HeelvsBabyFace ne è convinto: c'è qualcosa (anzi, qualcuno) che "sta distruggendo compagnie come Remedy Entertainment dall'interno". Su Reddit, l'utente SnooWords9178 scrive: "Mi sembra che quel sito sia un buon posto per capire quali videogiochi non giocare. La prossima volta che proverò interesse verso un determinato titolo andrò a controllare se sono coinvolti e, in tal caso, non lo comprerò assolutamente". Dismal-Range 1678, sempre su Reddit, così descrive la CEO e co-fondatrice della società incriminata, Kim Belair: "Non le piacciono i videogiochi e non è qualificata per questo lavoro, ma i soldi la inseguono ugualmente. Il risultato è che è diventata ricca ottenendo la possibilità di distruggere il nostro hobby imponendo la sua perversa visione del mondo". In molti parlano di Sweet Baby Inc., società canadese di consulenza che ha offerto i propri servizi a compagnie come Electronic Arts, Square Enix, Santa Monica Studio, Valve. E, di recente, a Remedy Entertainment, lavorando sull'arco narrativo dei personaggi e offrendo quello che in gergo viene chiamato "sensitivity reading", ossia una consulenza sullo script del gioco per individuare stereotipi, espressioni che potrebbero essere considerate offensive, ma anche imprecisioni e dati inesatti. Nulla di troppo esotico: qualche mese fa, lo scrittore Irvine Welsh (autore del celebre romanzo Trainspotting) ha dichiarato di essersi avvalso di una persona trans che ha fatto da sensivity reader durante la scrittura de I lunghi coltelli, libro che tratta di questioni che interessano proprio la comunità trans. Lo stesso vale per Stephen King, che da anni si avvale di figure di questo tipo. Riguardando in retrospettiva il video di HeelvsBabyFace, non si può non pensare al fatto che, se davvero Sweet Baby Inc. sta cercando di distruggere Remedy Entertainment dal suo interno, dovrebbe impegnarsi di più. Nel corso degli ultimi The Game Awards, Alan Wake 2 ha portato a casa tre statuette pesantissime: Best Game Direction, Best Narrative, Best Art Direction. Senza contare l'esibizione trionfale di parte del cast in diretta dal palcoscenico di Los Angeles, sulle note di "Herald of Darkness", con una sorpresa per il pubblico: il director Sam Lake, che nel gioco interpreta il detective Alex Casey, si è unito alle danze, in un momento davvero memorabile di celebrazione del profondo legame tra opere e autori, tema peraltro centrale all'interno dell'ultima avventura di Alan Wake. Ripercorriamo le polemiche su Alan Wake 2 e Sweet Baby Inc., dando un'occhiata alle opinioni espresse da utenti e content creator su piattaforme come Reddit e YouTube, cogliendo l'occasione per fare chiarezza sul contesto più ampio in cui queste feroci critiche nascono e si sviluppano. Precisiamo che l'articolo non contiene spoiler sulla trama di Alan Wake 2, e pertanto può essere letto tranquillamente anche da chi non ha ancora giocato l'ultima opera prodotta da Remedy Entertainment.

Saga Anderson Nel giugno 2023, Remedy Entertainment ha comunicato che, contrariamente a quanto previamente annunciato, il ruolo di Saga Anderson in Alan Wake 2 sarebbe stato ricoperto dall'attrice nera Melanie Liburd Facciamo un salto indietro nel tempo, arrivando fino al 2016, anno di uscita di un altro videogioco prodotto da Remedy Entertainment: Quantum Break. In un video easter egg presente all'interno del gioco, vediamo Sam Lake affiancato dall'attrice finlandese Malla Malmivaara. Come confermato dallo stesso Lake, si trattava di un'anticipazione di Alan Wake 2: Malmivaara avrebbe ricoperto il ruolo di Saga Anderson, agente dell'FBI alla ricerca dello scrittore Alan Wake insieme al detective Alex Casey, interpretato dallo stesso Sam Lake. A qualche mese di distanza dall'uscita di Alan Wake 2, sappiamo che le cose non sono andate esattamente così. Il personaggio di Saga Anderson è rimasto, ma è cambiata l'attrice chiamata a interpretarlo: il ruolo è toccato alla britannica Melanie Liburd, di origini caraibiche. Quando Remedy Entertainment ha rivelato questo mutamento di rotta, la reazione degli utenti non si è fatta attendere. "Carino questo cambiamento di razza, Remedy", scrive su Twitter l'utente calcutas6000 a giugno 2023, poco prima che la piattaforma venisse ribattezzata X. "Non vedo l'ora di giocare nei panni di un personaggio debole che dovrà essere salvato ogni dieci minuti da una ragazza nera messa lì per migliorare il rating ESG [giudizio elaborato da agenzie di rating specializzate nella raccolta e nell'analisi di dati sulla sostenibilità delle imprese e sulle loro performance sociali e di governance, N.d.A.]", afferma Kigeki3, sempre su Twitter. "Perché non cambiate la razza anche ad Alan Wake e ad Alex Casey?", aggiunge BobLoblaw860. Lapidario IT3YB4LLS: "Sono diventati woke".

Alan Woke 2? Nell'ottobre 2023, gli utenti hanno individuato il presunto colpevole per il nuovo casting di Saga: la società canadese Sweet Baby Inc., considerata un semplice modo per migliorare il rating ESG del videogioco Dopo un picco di polemiche nel mese di giugno 2023 - momento in cui fu rivelata l'identità della nuova attrice chiamata a interpretare l'agente Saga Anderson - un tweet ha approfondito la questione ha dato il la a un nuovo ciclo di polemiche. La ragione è semplice: l'utenza sembra avere individuato il colpevole per il casting di un'attrice nera all'interno di Alan Wake 2 e per la riscrittura del personaggio di Saga, confermata da Sam Lake già da prima dell'uscita del gioco. Il 26 ottobre 2023, l'utente di X kenshirotism punta il dito contro una società canadese: Sweet Baby Inc. "Oggi ho scoperto che quasi tutti gli studi che producono videogiochi tripla A esternalizzano la scrittura affidandola a una società canadese. Sweet Baby. Sono un gruppo finalizzato a migliorare i rating ESG che mira ad annacquare i prodotti per rendersi il più possibile sicuri, aperti alla diversità e aziendalisti ["safe, diverse and corporate", nell'originale, espressioni di difficile traduzione in lingua italiana, N.d.A.]". Sul forum di NeoGAF.com - parte dei cui moderatori hanno fondato ResetEra nel 2017, dopo aver abbandonato NeoGAF a causa delle accuse di molestie sessuali rivolte al proprietario del sito - l'utente Vick avvia un thread di discussione dal titolo "Sweet Baby Inc, il cancro che si cela dietro Alan Wake 2, Spider-Man 2 e GOW: Ragnarök". Nel suo post del 31 ottobre 2023 scrive: "Prima che qualcuno venga ad accusarmi di accostare 'diversità e inclusione' al cancro, preciso che ovviamente mi riferisco alla pura e semplice propaganda che viene iniettata nell'arte in maniera forzata e dozzinale. Il che vuol dire uccidere la vera diversità nelle forme d'arte. E se avete mai pensato che ogni videogioco tripla A moderno sembra scritto dalle stesse persone, è perché è proprio così". Segue presentazione di screenshot tratti dal sito di Sweet Baby Inc., che sulla sua pagina web presenta i vari progetti a cui ha lavorato: da Spider-Man 2, a Sable, passando per Alan Wake 2 e Goodbye Volcano High. YouTube è pieno di video critici nei confronti di Sweet Baby Inc., considerata da alcuni YouTuber, anche molto seguiti, la ragione per cui i videogiochi moderni avrebbero subito - a loro dire - un drastico calo di qualità La situazione non migliora recandosi sulla piattaforma Reddit. Ancora a fine anno, il seguitissimo streamer statunitense Asmongold non mancava di polemizzare contro Sweet Baby Inc. con un post del seguente tenore: "Ammirate! Ecco Sweet Baby Inc.! Le persone che si celano dietro il virus DEI [sigla che sta per Diversity, Equity and Inclusion, N.d.A.] che colpisce i moderni videogiochi occidentali. Potete ringraziarli per i cambiamenti nel design di Poison Ivy". Asmongold si riferisce alla Poison Ivy di Suicide Squad: Kill the Justice League, in uscita il prossimo 30 gennaio. "È propaganda, né più né meno", risponde Sudden-Anybody-6677. "La colpa è degli idioti che li assumono. Sono loro a rendere redditizio il modello di business di questi imbroglioni", aggiunge Severe-Kumquat sotto al post. In post e articoli su alcuni siti specializzati in cultura nerd e videogiochi possiamo rintracciare un argomento ricorrente, riassumibile più o meno con la frase "i risultati parlano da soli". È proprio con questa espressione che Selvir Katich, in un articolo pubblicato su Boundingintocomics.com il 25 novembre 2023, apre la sua tirata contro Sweet Baby Inc. "I risultati parlano da soli. Vi stavate chiedendo perché in Spider-Man 2 è presente una fase in cui dovete giocare nei panni di una ragazza sorda che fa graffiti con poesie di autori BIPOC [sigla che sta per Black, Indigenous and People Of Colour, N.d.A.]? La risposta è Sweet Baby Inc. E che dire di Alan Wake 2, in cui è stata cambiata la razza di un personaggio giocante per farlo diventare una agente dell'FBI nera ed emancipata, solo per proporci dialoghi del livello di The Room [film del 2003 noto per la sua trama inconcludente, N.d.A.] che ci comunicano quanto è emancipata? La risposta è Sweet Baby Inc.". Sweet Baby Inc. è considerata "colpevole" per il nuovo design di alcuni personaggi femminili di Suicide Squad: Kill the Justice League, in uscita a fine gennaio Facendo un rapido giro di YouTube, si trovano numerosi video di indignazione nei confronti di Sweet Baby Inc. e del cambiamento che ha interessato il personaggio di Saga Anderson. Griffin Gaming (canale con 223.000 iscritti) nel suo video del 17 novembre 2023, dal titolo "Sweet Baby Inc: Why Modern Gaming has Become Woke Political Garbage" ["Sweet Baby Inc: perché il gaming moderno è diventato spazzatura politica woke", N.d.A.] lamenta che "Il gaming moderno è morto, e realtà come Sweet Baby Inc. sono i responsabili". "Se avete avuto l'impressione che giocare non sia più divertente, che il gaming moderno faccia schifo, che sia noioso, o che sia stato riempito di ideologia politica woke", dice Griffin Gaming, "allora vi sarete probabilmente domandati come mai così tanti studi di sviluppo e publisher sembrano voler auto-sabotare i loro prodotti pubblicandoli in uno stato così orribile". Sul canale Side Scrollers (62.700 iscritti), il content creator Melee James parla di Sweet Baby Inc. in un video dall'eloquente titolo "This Company Is Why Your Video Games Suck - Part 1" ["Questa compagnia è la ragione per cui i vostri videogiochi fanno schifo - Parte 1", N.d.A.]. "Non importa di che gioco si tratti, loro accetteranno di lavorarci in ogni caso", dice. "E perché? Perché a questa compagnia importa più la loro agenda politica, il loro obiettivo, ossia riuscire a trasformare l'industria in ciò che vogliono, piuttosto che l'amore e il rispetto per il gioco stesso". Il giorno in cui era partita la polemica scatenata su X da kenshirotism, Melee James aveva scritto su quella piattaforma: "Seguirò l'account di Sweet Baby Inc. solo per sapere quali videogiochi non giocare". La ragione per cui gli sviluppatori si rivolgono alla società di consulenza? Nel video non ha dubbi: definisce gli sviluppatori "scansafatiche".

Ma cosa fa Sweet Baby Inc.? Sweet Baby Inc. è una società canadese fondata nel 2018 che ha collaborato con numerosi studi di sviluppo per aiutare a plasmare storie e narrative, fornendo anche servizi di sensitivity reading Dati i frequenti malintesi esposti da chi si scaglia contro Sweet Baby Inc. sulle varie piattaforme social e di pubblicazione di contenuti sulle attività svolte dalla società può essere opportuno, a questo punto del racconto, parlare di questa realtà canadese, anche grazie alle parole della CEO e co-fondatrice Kim Belair, vittima di molti post infamanti in questi mesi, ascoltata dai microfoni di Gamesindustry.biz. "Creiamo prodotti per persone reali, e non possiamo pretendere che, se qualcuno cambiasse domani il colore della sua pelle, non avrebbe una diversa esperienza di vita. Bisogna parlare alla propria audience e comprendere che il design narrativo avviene negli occhi del giocatore. Il nostro design non avviene nel vuoto pneumatico", ha dichiarato Belair ad Alan Wen. Non a caso, Sam Lake ha spiegato che il team di narratori di Alan Wake 2 ha completamente ripensato il personaggio di Saga Anderson, una volta definito che sarebbe stato interpretato da Melanie Liburd. Guardando i lusinghieri giudizi della critica e il premio Best Narrative assegnato ad Alan Wake 2 nel corso degli ultimi The Game Awards, verrebbe da pensare che il lavoro svolto sull'agente FBI - dotata in un arco narrativo profondo e convincente - abbia dato ottimi frutti. Per rendere possibile un lavoro di consulenza efficace, Kim Belair nell'intervista discute dell'importanza di intraprendere il percorso con Sweet Baby Inc. fin dalle fasi preliminari dello sviluppo, in modo tale da potersi avvalere di un team di specialisti nel sensitivity reading e nella costruzione di storie interessanti e ben radicate nel contesto scelto dagli sviluppatori. "Sweet Baby Inc. è una società di consulenza narrativa che promuove l'inclusione", si legge sul sito della compagnia. "Stiamo costruendo una squadra e dei processi di lavoro che possano promuovere un'industria più gentile e sostenibile a ogni livello. Che voi abbiate bisogno di un paio d'occhi freschi o di una mano per guidarvi, siamo qui per lavorare con voi". Il sito di Sweet Baby Inc. spiega in maniera chiara gli intenti della compagnia, le sue tecniche di lavoro ed elenca i videogiochi a cui la società ha collaborato Ma come si svolge, in concreto, il lavoro di Sweet Baby Inc.? "Iniziamo con una lettura e una discussione di tutto il materiale relativo al progetto", è spiegato sul sito Internet. "Tutto il personale di Sweet Baby Inc. dà un'occhiata al vostro progetto per condividere pensieri, emozioni e idee. Procediamo in questo modo perché ciò permette al lavoro di cominciare con una moltitudine di prospettive, scatenando una conversazione capace di arricchire il lavoro e di permettergli di risuonare anche prima che è stato buttato giù su carta". La società viene coinvolta per dare una mano nella scrittura, nella strutturazione della narrativa, nella valutazione delle rappresentazioni presenti all'interno del prodotto, e può curare anche lo sviluppo di un videogioco, come nel caso di Lost Your Marbles, avventura narrativa in esclusiva per la console Playdate. Sweet Baby Inc. ha collaborato con progetti e studi di sviluppo di varia scala. Si va da prodotti indie come il videogioco di esplorazione a mondo aperto Sable, uscito nel 2021, e Goodbye Volcano High, pubblicato nell'estate dello scorso anno, fino ad arrivare a blockbuster del calibro dell'ultimo episodio della serie God of War, e poi Spider-Man 2, Alan Wake 2 e Suicide Squad: Kill the Justice League, in uscita a fine mese. Come abbiamo visto, attività come il sensitivity reading sono tutt'altro che una novità in altri media - letteratura, cinema, serie TV - ma ultimamente stanno facendo grande scalpore nella comunità dei gamer.