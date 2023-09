In "The Last Day of the Dinosaurs. An Asteroid, Extinction, and the Beginning of Our World" (History Press, 2022), la paleontologa e scrittrice Riley Black offre una prospettiva del tutto originale su eventi molto noti partendo dal suo coming out come donna transgender, avvenuto giusto qualche anno prima. Black, notissima negli ambienti della divulgazione scientifica e già consulente per il kolossal Jurassic World (2015), scrive di come l'asteroide che ha spazzato via la gran parte dei dinosauri sessantacinque milioni di anni fa ha anche permesso a nuove forme di vita di prendersi il centro del palcoscenico. Lo stesso dualismo si è verificato nella sua esperienza di donna transgender, con la sua progressiva presa di consapevolezza circa la sua identità di genere come processo sì traumatico, ma anche foriero di positività e di una maggiore pace interiore. Questo accostamento coraggioso è molto simile a quanto fatto dallo studio canadese KO_OP nel suo Goodbye Volcano High, un'avventura narrativa cinematica con ottime sezioni musicali interattive, un peso delle scelte di dialogo non indifferente e, soprattutto, un'intrigante idea di base. Nel mondo di fantasia di Fang e dei suoi amici, infatti, la fine delle scuole superiori, con le sue ansie e i timori per il futuro, coincide con l'arrivo di un asteroide che avrà effetti sconosciuti sulla vita terrestre. Ne segue un dramma adolescenziale intenso e partecipato, nonostante alcune incongruenze narrative che tolgono un po' di gusto all'esperienza. Vi raccontiamo di Fang, della sua vivace cricca di dinosauri e del minaccioso asteroide nella nostra recensione di Goodbye Volcano High.

La fine delle superiori... e del mondo Goodbye Volcano High è una storia corale animata da un cast di dinosauri adolescenti alle prese con le difficoltà legate all'ingresso nell'età adulta e all'incertezza sul loro futuro Il mondo creato da KO_OP è popolato da un gruppo di dinosauri adolescenti che frequentano la Volcano High, una scuola superiore situata su una località costiera. Anche grazie ad alcuni espedienti narrativi, la presenza degli adulti è ridotta al lumicino nell'arco di tutto il percorso di Fang e soci, dando piena centralità all'esperienza dei giovani, tra lezioni a scuola, prove del gruppo pop rock Worm Drama, contest musicali e, ovviamente, amicizia e innamoramenti, senza dimenticare qualche sessione di L&L (una versione di fantasia di Dungeons & Dragons). Sulle vite di Fang, Naomi, Trish e di tutti gli altri variopinti dinosauri incombe però una minaccia misteriosa: all'inizio dell'avventura (della durata di circa sei ore) si verrà a sapere che un misterioso asteroide si sta avvicinando alla Terra, e che la sua traiettoria potrebbe portare alla collisione con il pianeta. Nello sviluppo dell'intreccio, a nostro avviso, l'evoluzione di questo pericolo non è però chiarissima: la questione dell'asteroide resta sullo sfondo per poi emergere prepotentemente nell'ultimo terzo dell'avventura, senza che il problema venga sviluppato in maniera organica e consequenziale nel corso della narrazione. La trama di Goodbye Volcano High si sviluppa su diversi piani e una parte consistente del gusto derivante dalla fruizione dell'opera di KO_OP viene dal seguire in tempo reale il feed del social network accessibile dal menu di gioco. Si tratta di una sorta di Twitter/X in cui i giovani dinosauri scrivono i loro pensieri. C'è di tutto: dalle lamentele per i compiti a scuola a pensieri profondissimi sull'esistenza e sul futuro, passando da commenti di varia natura su amici e innamorati. Goodbye Volcano High racconta benissimo gli adolescenti di oggi, cresciuti con telefonino e computer praticamente incorporati, come se fossero un'estensione della loro carne. Il finale dell'avventura, però, restituirà ai dinosauri protagonisti tutto il piacere, e tutta l'importanza, del contatto fisico e della socialità più viva. Ciò è possibile anche grazie ai dialoghi, scritti in maniera naturale e ben centrata, oltre che splendidamente tradotti in lingua italiana insieme al resto dei testi. Eccellente il doppiaggio in lingua inglese, curatissimo fin nei minimi dettagli e capace di trasmettere un'ampia gamma di emozioni del cast.

Musica e scelte narrative Le sezioni musicali di Goodbye Volcano High ci vedono interpretare i membri della band Worm Drama, impegnati nel contest Battle of the Bands Il gameplay di Goodbye Volcano High si articola in numerose scelte di dialogo che andranno a cambiare i rapporti tra i personaggi. Nulla di troppo incisivo, e soprattutto nulla di tale entità da modificare sostanzialmente il finale dell'avventura, saldamente ancorato a una precisa conclusione. Se la presenza di varie opzioni nelle risposte crea senz'altro un certo investimento emotivo da parte del giocatore, purtroppo verso le battute finali i gesti di Fang restano maggiormente guidati, con un'agency e un controllo minori da parte dell'utente. Le scelte fatte apriranno nuove opzioni in futuro e ne precluderanno altre, coerentemente rispetto alla direzione che imprimeremo al personaggio di Fang e ai suoi rapporti. Mano a mano, poi, si sbloccheranno una serie di flashback strutturati alla stregua di simpatici fumetti, in modo tale da approfondire episodi divertenti e significativi del passato di Fang e dei suoi amici. I momenti più iconici della storia, invece, vengono raccolti in una sorta di album di fotografie corredate da un commento. Il cast di Goodbye Volcano High è molto variegato, ed è facile entrare in empatia con i giovani dinosauri e i loro pensieri Sono le sezioni musicali a dare maggior spazio agli input del giocatore: Fang e i membri della band Worm Drama, infatti, sono impegnati nelle prove per competere nell'annuale Battle of the Bands, una competizione che vede i gruppi locali contendersi l'attenzione del pubblico della città. Molto piacevole la selezione di brani originali, capaci di spaziare da un pop rock dinamico e vivace per accogliere anche ballad più calme e contemplative. La pressione dei tasti indicati a schermo e lo spostamento delle levette nelle direzioni indicate porteranno al completamento del brano di turno, e il tutto è impreziosito su PlayStation 5 da un eccellente utilizzo delle funzionalità innovative di DualSense, che va a sollecitare sia tatto sia udito in maniera estremamente piacevole e soddisfacente. Nel corso della nostra partita abbiamo riscontrato alcuni bug proprio nelle sezioni musicali, con zoom palesemente non voluti su alcuni particolari dello scenario o dei personaggi. Al netto di ciò, la nostra esperienza con Goodbye Volcano High si è svolta senza alcun tipo di problema tecnico. Concludiamo con un plauso al comparto grafico, dato che il design dei personaggi e delle ambientazioni, con il suo stile cartoon, risulta davvero di pregevole fattura.