GTA 6: Joe Rogan sarà presente nel gioco con il suo celebre podcast, per un rumor

Joe Rogan sarà presente con il suo celebre podcast all'interno di GTA 6: a riferire la notizia è una fonte che sostiene di essere vicina a Rockstar Games, ma non essendoci ulteriori dettagli è chiaro che bisognerà prendere la cosa come un semplice rumor fino all'eventuale conferma.

Negli ultimi giorni sono spuntati in rete alcuni retroscena riguardanti il clamoroso leak di GTA 6, ad esempio il fatto che il leaker usò un Fire Stick di Amazon per penetrare le difese di Rockstar Games, ma finora non si era parlato di un'eventuale partecipazione di Rogan.

Il nuovo rumor riferisce appunto che The Joe Rogan Experience potrà essere ascoltato mentre si gira in auto fra le strade di GTA 6, sicuramente con spezzoni realizzati appositamente per il gioco e magari riprendendo la formula del podcast, noto anche e soprattutto per i suoi tanti ospiti.