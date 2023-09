Assassin's Creed Mirage, impressioni e nuove sequenze di gameplay nel video diario di Game Informer

Game Informer ha avuto modo di provare in anteprima Assassin's Creed Mirage presso gli uffici del team di sviluppo del gioco, Ubisoft Bordeaux, documentando in un video diario le prime impressioni su questo episodio e condendo il tutto con sequenze di gameplay inedite.

Come sappiamo, Assassin's Creed Mirage sarà sulla copertina del prossimo numero di Game Informer e la rivista americana ha dedicato al titolo un ampio coverage, riportando l'esperienza di Alex Van Aken e Wesley LeBlanc con l'intrigante avventura di Basim fra le strade della Baghdad del IX secolo.

I due giornalisti hanno parlato di come il gioco riprenda l'approccio al parkour del capitoli classici di Assassin's Creed, che si era un po' perso nella saga di Layla Hassan per via di architetture che non consentivano questo tipo di movimenti, ma non solo.