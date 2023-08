Assassin's Creed Mirage sulla copertina di Game Informer, trailer del coverage

Nuovi dettagli

La redazione di Game Informer si è recata in Francia per provare il gioco e parlare con Ubisoft Bordeaux, il team di sviluppo a cui è stata affidata la realizzazione di Assassin's Creed Mirage dopo il lavoro compiuto con il DLC L'Ira dei Druidi per Assassin's Creed Valhalla.

Gli autori hanno discusso di come Mirage sia stato inizialmente pensato come un'espansione di Valhalla, e del modo in cui l'ambientazione di Baghdad è stata realizzata, nonché del perché Basim sia tornato in scena.