Starfield, nuovo video diario: quattro content creator si allenano allo Space Camp

Il lancio di Starfield si avvicina a grandi passi per l'umanità, e così Microsoft e Bethesda hanno deciso di realizzare un video diario in cui quattro noti content creator vengono portati allo Space Camp di Huntsville, in Alabama.

Lo scopo di questa simpatica gita? Sottoporre Astro_Alexandra, Filspixel, LilyPichu e Myth a un vero e proprio allenamento per astronauti, così da preparare i quattro al debutto dell'attesa esclusiva Xbox, in arrivo il prossimo 6 settembre su PC e Xbox Series X|S.

Le prove sono quelle che probabilmente già conoscete, dalla simulazione della gravità zero alle sessioni di riparazione nello spazio esterno, passando naturalmente per la "centrifuga", a cui gli astronauti si sottopongono per aumentare la propria resistenza alle spinte durante il decollo e il rientro.