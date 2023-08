Dead by Daylight e Alien, trailer di lancio: il crossover è disponibile da oggi

Annunciato all'inizio di agosto con un teaser, il crossover con Alien include lo Xenomorfo come killer ed Ellen Ripley che va ad aggiungersi al roster dei sopravvissuti, accompagnati dalla mappa inedita Nostromo Wreckage. Sia Ripley che lo Xenomorfo sono disponibili in diverse versioni.

L'atteso crossover fra Dead by Daylight e Alien è disponibile a partire da oggi, come conferma il trailer di lancio dell'aggiornamento pubblicato da Behaviour Interactive, il team autore del celebre horror asimmetrico.

Le tante collaborazioni di Dead by Daylight

Come per tutti i più famosi giochi servizio, Dead by Daylight ha proposto numerose collaborazioni al fine di ravvivare l'interesse dei sui tantissimi utenti, introducendo di volta in volta nuovi personaggi appartenenti a celebri franchise.

È il caso ovviamente della saga cinematografica di Alien, ma anche di Nicolas Cage qualche tempo fa e prima ancora Resident Evil e L'Attacco dei Giganti.