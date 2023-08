Lies of P, preload disponibile ora per i preorder e Xbox Game Pass

Il preload di Lies of P è ora disponibile per chi ha effettuato il preorder del gioco e per gli abbonati a Xbox Game Pass, che come sappiamo potranno accedere all'affascinante soulslike di Neowiz dal day one. Le dimensioni del download su Xbox sono pari a 35,7 GB.

Entrato in fase gold alcuni giorni fa, Lies of P ci catapulterà in un mondo oscuro e insidioso, liberamente ispirato a Le Avventure di Pinocchio di Carlo Collodi, in cui vestiremo appunto i panni del celebre burattino... ma in una versione diversa dal solito.

Armato fino ai denti, il nostro Pinocchio dovrà infatti farsi largo fra orde di marionette letali e potenti boss, uno più pericoloso dell'altro, sviluppando gradualmente le proprie capacità per diventare abbastanza forte da sopravvivere a questa avventura.