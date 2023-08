Lies of P è entrato in fase gold, uscita a settembre senza ritardi

Lies of P è entrato ufficialmente in fase gold, il che significa che l'uscita del gioco sviluppato da Neowiz e liberamente ispirato a "Le Avventure di Pinocchio" avverrà il prossimo 19 settembre su PC, PlayStation e Xbox senza ritardi.

Premiato dai voti entusiastici dei fan che hanno provato la demo, Lies of P propone un'interpretazione oscura e inquietante dell'universo narrativo creato da Carlo Collodi, fatta di città assediate e marionette mortali pronte a farci a pezzi.

"È con genuino piacere che annunciamo l'entrata di Lies of P in fase gold", si legge nel post del team di sviluppo. "Non vediamo davvero l'ora che possiate visitare Krat il prossimo 19 settembre. Persino la Black Rabbit Brotherhood desidera ringraziare tutti per il supporto."