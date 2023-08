Lies of P riceve una marea di 5/5 e 4/5 dai fan che hanno provato la demo

Neowiz ha pubblicato tramite X un post nel quale mostra il feedback dei giocatori che hanno provato la demo di Lies of P , calcolato in votazioni da uno a cinque. In generale, i giocatori hanno dato voti molto alti, con una maggioranza di 4 e 5.

Lies of P sarà disponibile a settembre 2023, ma i fan dei soulslike hanno già avuto la possibilità di mettere le mani sul gioco grazie a una demo e si sono fatti un'idea di quali siano le premesse dell'avventura. Ovviamente è presto per dare un giudizio completo, ma è possibile dire quali sono le prime impressioni sul gioco e pare proprio che siano più che positive.

Lies of P, le categorie giudicate dagli appassionati

Più precisamente, i fan hanno votato l'audio, l'interfaccia, la grafica, la storia/ambientazione, il combattimento, le meccaniche di gioco, i controlli, la gestione delle armi, del potenzi manto del personaggio e in generale l'esperienza di gioco di Lies of P.

In termini tecnici, l'interfaccia grafica si è accaparrata un 38.9% di 5/5 e un 38.4% di 4/5. Il sonoro è poco sopra, con un 52.4% di 5/5, un 32% di 4/5. La componente che ha veramente colpito gli appassionati però è la grafica, la quale esibisce un notevole 74.7% di 5/5 e un 21.9% di 4/5. Se consideriamo 2/5 e 1/5 come insufficiente, solo il 3.8% non ha apprezzato la grafica demo di Lies of P mentre un 96.6% la ritiene ottima.

Ottimo anche il responso sulla storia, con ottiene 61.8% di 5/5 e 29% di 4/5. Il combattimento è stato criticato un poco di più, ma può comunque vantare un 23% di 5/5 e un 44.3% di 4/5. Le meccaniche di gioco sono tra gli elementi meno apprezzati, anche se si tratta di una categoria molto generica e quindi ogni giocatore potrebbe essersi focalizzato su dettagli diversi per giudicare. In ogni caso parliamo di un 17.7% di 5/5 e un 25.6% di 4/5. I controlli vedono una divisione molto più netta, invece, con quasi un quinto dei voti per ogni numero. La gestione delle armi è stata apprezzata dal 62.8% sommando i 5/5 e i 4/5. Il sistema di level up arriva invece al 74.7% con le prime due categorie

Infine troviamo l'opinione generale sul gioco, che vanta un 42.2% di 5/5, un 44% di 4/5 e un 10% di 3/5.

Vi ricordiamo che anche noi abbiamo provato una sostanziosa demo di Lies of P.