Quantum Error è Gold e una presentazione del gameplay arriverà tra non troppo

Teamkill Media ha confermato ufficialmente sui social media che il suo FPS horror cosmico Quantum Error è finalmente diventato Gold ovvero è pronto per "la stampa" e non subirà ritardi. In realtà, però, Quantum Error non ha ancora una data di pubblicazione concreta, ma in precedenza Teamkill puntava al 2023 che pare ora la possibilità più credibile.

Quantum Error è stato sviluppato con l'Unreal Engine 5 e arriverà solo su sistemi di attuale generazione per consentire a Teamkill di ottenere il massimo dal suo gioco. Inizialmente era prevista una versione per PS4, ma è stata recentemente cancellata.