Quantum Error: cancellata la versione PS4, non raggiungeva il giusto livello di qualità

Si continua a parlare di Quantum Error, in questo caso con l'annuncio della cancellazione della versione PS4 perché, a quanto pare, non raggiungeva il giusto livello di qualità richiesto dal team per il nuovo horror cosmico in sviluppo.

Dopo le bizzarre dichiarazioni che sembravano denigrare la versione Xbox per far risaltare quella PS5 e poi i trailer gameplay con tanto di parziale ritrattazione delle affermazioni iniziali, arriva a sorpresa anche l'annuncio della cancellazione della versione PS4 di Quantum Error, che per il resto continua ad essere un oggetto un po' misterioso.