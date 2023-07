Remnant 2, PS5 e Xbox a confronto nel video di Digital Foundry

Remnant 2 è passato sotto la lente d'ingrandimento di Digital Foundry, che ha appena pubblicato il suo video con analisi e confronto fra PlayStation e Xbox per il nuovo e interessante action RPG di Gunfire Games, scoprendone dettagli tecnici vari.

Si tratta di un gioco basato su Unreal Engine 5 che presenta alcune soluzioni tecniche piuttosto avanzate, sebbene alcuni valori in termini di risoluzione e frame-rate non risultino molto convincenti, su praticamente tutte le piattaforme.

Unreal Engine 5 viene utilizzato soprattutto per la tecnologia Nanite, che porta a una mancanza di pop-in in termini di livello di dettaglio, mentre ray tracing e Lumen non entrano in gioco, in questo caso. Viene utilizzata la shadow map di Unreal Engine e l'SSR per i riflessi, oltre a effetti di occlusione, in generale, la qualità grafica è notevole.