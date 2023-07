AMD Ryzen 9 7945HX3D: appaiono in rete i dettagli della prima CPU per laptop con 3D V-Cache

In attesa di conferme ufficiali da parte di AMD, in rete stanno circolando le prime indiscrezioni riguardanti una nuova CPU ideata per la fascia enthusiast mobile. Il processore in questione è l'AMD Ryzen 9 7945HX3D, equipaggiato con 16 core e 32 thread con architettura Zen 4 e con tecnologia 3D V-Cache con 128 MB di cache a supporto.

In questo posizionamento di mercato molto elevato è già presente la gamma di chip Ryzen 7045 "Dragon Range", come ad esempio l'AMD Ryzen 9 7945HX che si è dimostrata più veloce del 10% rispetto al diretto concorrente Intel Core i9- 13950HX in ambito gaming.