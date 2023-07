Mortal Kombat 1: nel Kombat Pack 2 anche DOOM Slayer e Harley Quinn, per un leak

Un roster mostruoso

Non c'è dubbio che l'introduzione nel roster di personaggi come il DOOM Slayer, graditi ritorni come Noob Saibot, Sareena e Kano, nonché innesti provenienti direttamente dal franchise di Injustice, ovverosia Harley Quinn e Deathstroke, si ponga come una mossa entusiasmante da parte di NetherRealm Studios.

Dopo gli action hero dei DLC di Mortal Kombat 11, infatti, pare che il nuovo episodio sarà ancora più libero di esplorare collaborazioni persino azzardate, e immaginiamo che i prossimi Kombat Pack sapranno anch'essi sorprendere.

