Max Payne 3: il protagonista ottiene finalmente la sua faccia originale grazie a una mod

Max Payne 3 ha rappresentato una notevole digressione nella serie non solo per il suo passaggio da Remedy a Rockstar Games, ma anche per la trasformazione che è stata attuata sul protagonista, il quale ha finalmente riottenuto la sua faccia originale grazie a una mod.

Il modder AlexSavvy ha pubblicato un'interessante mod che sostituisce il volto del protagonista in Max Payne 3 con una versione diversa e decisamente più simile a quella dei primi due capitoli e del primo in particolare. In questo, il viso di Max Payne era modellato su quello di Sam Lake, creative director di Remedy, e la mod riporta i lineamenti del personaggio su quello stile.

Non si tratta di una semplice sostituzione con il modello originale: il modder ha effettuato una rielaborazione del volto tenendo presente anche l'invecchiamento del personaggio e il suo stato decisamente più "sciupato" nel terzo capitolo, ottenendo un risultato davvero molto interessante.

Potete trovare la mod su Nexus Mods, installarla e vedere nuovamente Max Payne con la particolare faccia di Lake.