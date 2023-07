ESRB vuole verificare l'età degli utenti con una scansione facciale

Il sistema funzionerebbe come un blocco che impedisce agli utenti più giovani di accedere a contenuti ritenuti maturi , o a qualsiasi tipo di videogioco laddove i genitori vogliano avere il controllo completo rispetto a come i figli utilizzano il medium.

ESRB ha scritto una lettera alla FTC chiedendo alla commissione di approvare un sistema che prevede una scansione facciale per verificare l'età degli utenti e impedire dunque la fruizione di contenuti eventualmente non adatti.

Nessun problema di privacy?

La classificazione ESRB

Il documento inviato da ESRB alla FTC consiste in trentotto pagine in cui vengono descritte le specifiche tecniche del sistema di riconoscimento, nonché le misure adottate in merito alla protezione della privacy, che come ben noto è un elemento tenuto in sempre maggiore considerazione.

Le immagini scattate verrebbero infatti istantaneamente e permanentemente cancellate e non memorizzate nel backend di Yoti, senza essere trasmesse in alcun modo bensì convertite da un algoritmo in una serie di numeri identificativi necessari per riconoscere i volti.

A quanto pare la FTC sta raccogliendo feedback da parte degli utenti per capire come procedere in merito alla richiesta di ESRB, e questo periodo di analisi preliminare dovrebbe concludersi il 21 agosto.