The Expanse: A Telltale Series, voti ottimi per il primo episodio

Il primo episodio di The Expanse: A Telltale Series ha ricevuto ottimi voti da parte della stampa internazionale, quantomeno nell'ambito delle recensioni pubblicate finora: un ottimo risultato per l'avventura, che segna il ritorno in grande stile di Telltale.

VideoGamer - 8

PCGamesN - 8

GameSpew - 8

Pure Xbox - 8

GGRecon - 6

In uscita il 27 luglio, il primo episodio di The Expanse: A Telltale Series ci introdurrà alla storia inedita di questo tie-in, in cui seguiremo le vicende di Camina Drummer, carismatica vicecomandante della Artemis.