The Expanse: A Telltale Series, guida all'universo narrativo

Il 27 luglio su Xbox, Playstation e PC tramite Epic Games verrà pubblicato il primo episodio di The Expanse: A Telltale Series, avventura narrativa che vede la rediviva Telltale Games in veste di publisher e il team di Deck Nine allo sviluppo. Uno sforzo prodotto in sinergia con Alcon Entertainment, casa di produzione che detiene i diritti appunto di The Expanse, serie TV disponibile su Amazon Prime Video e tratta dall'omonima collana di romanzi. Vi abbiamo già parlato di questo titolo, prima in un provato dopo averlo direttamente giocato a Los Angeles e successivamente in un' intervista dando spazio alle voci di sviluppatori e interpreti. Abbiamo letto i vostri commenti, sondando l'interesse generale, e i dubbi sorti all'annuncio del gioco continuano a permanere: si può giocare a The Expanse: A Telltale Series senza aver visto lo show televisivo o aver letto i romanzi? E che tipo di storia è quella di The Expanse?

Un universo RPG e l'erede di Mass Effect

Copertina del gioco di ruolo di The Expanse, pubblicato da Green Ronin

Il potenziale ludico di The Expanse è connaturato nel suo DNA fin dal principio: nonostante Daniel Abrams e Ty Frank abbiano scritto, sotto lo pseudonimo James S.A. Corey, nove romanzi e otto storie brevi, il loro universo narrativo nasce come sfondo per un gioco di ruolo. Dopo aver faticato a proporre The Expanse come MMO, ispirato da EVE Online, Ty Franck ha trasformato il suo lavoro in un gioco di ruolo e ha convinto il suo collega Daniel Abraham a partecipare alla sua campagna. La costruzione dell'universo di The Expanse, infatti, è precisa e didascalica: le fazioni hanno la loro influenza, tecnologia, marina militare, economia, politica, costumi sociali, lingue e così via. Esistono legami e rapporti, un passato che ha determinato gli equilibri attuali, oltre ad una lunghissima lista molto tecnica di regole e dati che governano l'elemento fantascientifico. Parliamo quindi di funzionamento e composizione delle astronavi, dei viaggi e combattimenti nello spazio e così via. The Expanse ricade nel sottogenere dell'hard sci-fi, ovvero di quella fantascienza che si sforza di essere scientificamente accurata e realistica, ben lontana dal misticismo della Forza o dal tecno-bubble della Federazione.

Ciò che però colpisce davvero il videogiocatore è l'incipit narrativo di The Expanse. In un universo conteso da fazioni apparentemente in equilibrio, una minaccia aliena di portata schiacciante minaccia di cancellare ogni forma di vita. Si presenta in punta di piedi, innocua, per poi deflagrare in tutta la sua potenza. Starà all'umanità intera decidere se unire le forze e far fronte comune per proteggere la galassia. Come dite, vi suona familiare? Le similitudini tra Mass Effect e The Expanse sono davvero moltissime e sono tanti i giocatori innamorati del capolavoro Bioware ad aver trovato familiarità sfogliando le pagine dei romanzi e guardando gli episodi della serie TV. Tutto si svolge attorno ad un protagonista sempre presente nella narrazione, James Holden, ma in realtà il racconto è molto corale, fornendo il punto di vista di molti altri personaggi. Il focus è chiaramente concentrato sull'equipaggio della nave di Holden, la Rocinante, un piccolo gioiellino tecnologico che ricorda le atmosfere della Normandy. Lo spettatore/lettore impara così a conoscere chi vive a bordo della Roci, affezionandosi ai personaggi come in passato abbiamo fatto con il party di Mass Effect. Non mancano ovviamente personaggi esterni al gruppo della Roci di grande spicco, alcuni ricorrenti e altri incontrati solo per un breve tragitto.

Se avete amato Mass Effect. The Expanse è una scelta obbligata

La preoccupazione, giustificata, di molti è quella di non capire subito The Expanse, ma la realtà è che non bisogna arrivare preparati, o sapere qualcosa, e l'esperienza con Mass Effect rende bene l'idea. Chi poteva sapere a cosa saremmo andati incontro dopo essere sbarcati su Eden Prime nel lontano 2007? Come Mass Effect, The Expanse si scopre un pezzo alla volta, prendendosi il suo tempo, dando spazio al giocatore di assimilare informazioni su razze aliene, tecnologie e personaggi. Anche il modo in cui vengono presentati i personaggi risulta molto simile alla narrazione di un gioco di ruolo occidentale, con vari nuclei e fazioni composte dai suoi affiliati e rappresentati. Così come abbiamo conosciuto i Turian tramite Garrus così imparerete a conoscere a i Marziani attraverso Bobby Draper o i Cinturiani attraverso Filip Inaros.