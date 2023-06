Honkai: Star Rail, 80 Stellar Jade gratis con i nuovi codici di inizio giugno 2023

Per festeggiare il lancio della versione 1.1 di Honkai: Star Rail, Hoyoverse ha pubblicato dei nuovi codici promozionali che una volta riscattati elargiscono Stellar Jade gratis e altre risorse utili.

Un bonus sicuramente gradito dai giocatori, vista l'aggiunta dei nuovi banner di Silver Wolf e Loucha con questo aggiornamento, che introdurrà anche vari eventi a tempo limitato, missioni secondarie e non solo.

Di seguito i codici promozionali di Honkai: Star Rail pubblicati oggi, 7 giugno 2023:

SURPRISE1024 - 30 Stellar Jade, 3x Adventure Log, 2x Dust of Alacrity, 5.000 crediti

- 30 Stellar Jade, 3x Adventure Log, 2x Dust of Alacrity, 5.000 crediti BSN2EWMHA4RP - 50 Stellar Jade, 10.000 Crediti

Per riscattare i codici qui sopra avete due modi: tramite il sito ufficiale di Honkai: Star Rail o direttamente all'interno del gioco. Tenete presente che saranno validi solo per pochi giorni, quindi approfittatene finché siete in tempo.

Nel primo caso vi basta aprire il menu principale e cliccare sul pulsante con i tre puntini nella parte alta e scegliere l'opzione "Reedem Code", come nell'esempio qui sopra. Una volta fatto non vi resta che inserire i numeri e le lettere dei codici qui sopra e premere il tasto di conferma.

In alternativa potrete riscattarli dal sito ufficiale di Honkai: Star Rail effettuando l'accesso con il vostro account Hoyoverse e visitando questo indirizzo. Anche in questo caso vi basta semplicemente digitare le password e premere invio.

Se avete fatto tutto correttamente, riceverete le vostre ricompense nella casella di posta interna del gioco. Potrete accedervi dal menu di pausa e cliccando sull'icona a forma di busta da lettere sulla destra. Una volta dentro, basta selezionare "Claim All" per ottenere tutte le ricompense in una volta sola.

Vi ricordiamo inoltre di visitare spesso la nostra pagina con tutti i codici promozionali attivi di Honkai: Star Rail, che aggiorniamo ogni volta che Hoyoverse decide di fare un regalo ai propri giocatori come in questo caso.