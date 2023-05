Honkai: Star Rail, update 1.1: data di uscita, banner, eventi, 10 Pass gratis e tutte le novità

Hoyoverse ha presentato l'update 1.1 di Honkai: Star Rail, il primo aggiornamento maggiore del gioco. Di seguito abbiamo riassunto tutti i dettagli svelati per l'occasione, come la data di uscita, i nuovi personaggi dei banner, eventi e altro ancora. Inoltre è stato annunciato un evento che elargirà fino a 10 Star Rail Special Pass gratis semplicemente effettuando il log-in all'interno del gioco.

La versione 1.1 di Honkai: Star Rail si intitola "Galactic Roaming" e sarà disponibile dal 7 giugno 2023. L'update include nuove attività per tutte e tre le aree principali del gioco, ovvero la Herta Space Station, Jarilo-VI e la Xianzhou Luofu, nonché nuove missioni secondarie dedicate a vari personaggi del gioco. Come da tradizione sono stati elargiti dei codici promozionali per riscattare 400 Stellar Jade altre risorse utili.

Come per Genshin Impact, anche gli aggiornamenti di Honkai: Star Rail vengono pubblicati ogni sei settimane e sono divisi fondamentalmente in due fasi, ognuna delle quali introduce un banner evento con nuovi personaggi giocabili. Nella prima fase vedremo il debutto del banner del personaggio 5 stelle Silver Wolf, con Dan Heng, Asta e Serval che saranno le unità 4 stelle con maggiori probabilità di ottenimento. Nella seconda fase invece ci sarà il banner di Luocha, che vedrà l'ingresso anche del nuovo personaggio Yukong, che insieme a Pela e Qingque sarà tra quelli a quattro stelle con maggiori probabilità di drop. Inoltre in entrambe le fasi sarà disponibile un nuovo banner per i Light Cone, con in palio quelli a 5 stelle creati su misura per Silver Wolf e Luocha.

Inoltre, Yukong sarà gratis con un evento a tempo limitato di Honkai: Star Rail che si svolgerà nella versione 1.2 prevista per quest'estate, con maggiori dettagli che verranno svelati successivamente.

Silver Wolf è un personaggio 5 stelle che utilizza l'elemento Quantum e fa parte del path The Nihility, ovvero la classe di Honkai: Star Rail specializzata nell'applicare debuff e DoT agli avversari. In particolare con la sua Skill può aggiungere una debolezza elementale ai nemici, che viene scelta casualmente tra gli elementi dei personaggi del party. Inoltre i suoi attachi applicano un "Bug" che attiva un debuff casuale che può diminuire ATK, DEF o SPD del bersaglio colpito. Infine la Ultimate oltre ad arrecare danni può ridurre la difesa dei nemici.

Luocha è un'altra unità 5 stelle, ma utilizza l'elemento Imaginary e fa parte del path The Abundance, specializzato nell'elargire cure e altri effetti benefici alla squadra. La sua Skill per l'appunto ripristina la salute di un singolo alleato e se i loro HP sono sotto una determinata soglia non vengono consumati Skill Point. Inoltre, una volta potenzia questa abilità rimuove anche un debuff applicato dagli avversari. La Ultimate infligge danni da Imaginary a tutti i nemici e rimuove un buff. Non è finita qui, perché Loucha dopo aver utilizzato un determinato numero di Skill e Ultimate attiva un Abyss Flower, che elargisce cure a tutti gli alleati quando mandano a segno un attacco per alcuni turni.

Infine, Yukong è un personaggio 4 stelle di elemento Imaginary del path The Harmony, specializzato nel supportare la squadra con dei buff. Con la sua Skill aumenta l'attacco degli alleati nei due turni immediatamente successivi. Gli attacchi standard infliggono danni aggiuntivi e sgonfiano più velocemente la barra di resistenza nemica. La Ultimate causa danni da Imaginary a un singolo bersaglio, inoltre se è attivo il buff della sua Skill incrementa anche CRIT Rate e DMG degli alleati.

La versione 1.1 di Honkai: Star Rail introdurrà anche una serie di eventi a tempo limitato. Quello principale è "Starhunt Game", in cui i giocatori dovranno fare luce su un mistero legato a dei graffiti digitali apparsi nella Herta Space Station. In palio ci sono Stellar Jade, Tracks of Destiny e altri materiali utili per potenziare gli alleati. La ricompensa più allettante tuttavia è rappresentata da un Light Cone a 4 stelle "Before the Tutorial Mission Starts" per il path The Nihility, ottenibile solo in questo evento, di cui tuttavia al momento non sono note le caratteristiche.

Su Jarilo-VI invece si svolgerà "Everwinter City: Museum Ledger of Curiosities", in cui i giocatori dovranno acciuffare il ladro che sta rubando dei manufatti dal museo di Belobog. Anche in questo caso tra le ricompense ci sono Stellar Jade, Tracks of Destiny e altri materiali utili.

Tra gli altri eventi in programma troviamo "Stellar Flare" e "Lab Assistants in Position", con sfide di combattimento in cui i giocatori dovranno adottare strategie particolari per avere la meglio sugli avversari nel numero minore di turni possibili e mettere le mani sulle ricompense in palio. Mentre durante "Garden of Plenty" le ricompense dei Calyx Golden e Crimson saranno raddoppiate.

Ultimo, ma non per importanza, è stato annunciato l'evento log-in "Gift Odyssey", che elargirà fino a 10 Star Rail Special Pass gratis nell'arco di sette giorni, semplicemente effettuando l'accesso al gioco.