PlayStation Showcase, maggio 2023: i dati svelano che è uno dei più visti degli ultimi anni

Il PlayStation Showcase di maggio 2023 era un evento molto atteso, sia perché si tratta di una conferenza di PlayStation, ma anche perché era da tempo che la compagnia non proponeva uno show massiccio. In termini di pure visualizzazioni lo show ha però avuto successo oppure no? Secondo i dati raccolti da Gamesight tramite YouTube e Twitch, si tratta del secondo PlayStation Showcase più visto negli ultimi anni.

Su Twitch, i dati vanno dal 2019 al 2023, mentre su YouTube sono inclusi anche quelli del 2018. Ricordiamo anche che nel 2019 e nel 2022 non ci sono stati PlayStation Showcase. Gli State of Play non sono stati considerati per questa classifica.

Gamesight ha quindi svelato che il PlayStation Showcase 2023 è stato il secondo più visto dietro solo a quello del 2020. In totale, l'evento è stato attivo per 1.98 ore, il che lo ha reso il più lungo di sempre.

Ovviamente, i dati del PlayStation Showcase non bastano per definire in totale il livello di interesse del pubblico, perché è possibile che una certa fetta di giocatori abbia preferito recuperare l'evento successivamente guardando i singoli trailer dei giochi che più gli interessavano.

Parlando proprio dei trailer, vi abbiamo proposto a 24 ore dall'evento una Top 10 dei trailer più visti tramite il canale YouTube di PlayStation, per capire quali giochi hanno attirato più attenzione.