Emulatore Dolphin su Steam bloccato da un DMCA di Nintendo: stava per essere pubblicato

A marzo, il team dietro l'emulatore Dolphin per GameCube e Wii aveva annunciato la pubblicazione sul servizio Steam di Valve. Oggi, in un aggiornamento sul sito web di Dolphin, è stato rivelato che Nintendo ha emesso un DMCA contro la pagina Steam di Dolphin. La pubblicazione, che era prevista per il "secondo trimestre del 2023", è stata ora "rinviata a tempo indeterminato". La pagina Steam dell'emulatore non è più accessibile.

Ecco la dichiarazione completa del team di sviluppo, che rivela di stare "attualmente indagando" sulle proprie possibilità: "È con grande delusione che dobbiamo annunciare che la pubblicazione di Dolphin su Steam è stata rinviata a tempo indeterminato. Valve ci ha comunicato che Nintendo ha emesso un DMCA contro la pagina Steam di Dolphin e ha rimosso Dolphin da Steam finché la questione non sarà risolta. Al momento stiamo valutando le nostre opzioni e daremo una risposta più approfondita nel prossimo futuro. Apprezziamo la vostra pazienza nel frattempo".

Nella descrizione di Dolphin su Steam si diceva che "questa applicazione non viene fornita con giochi inclusi" e che i giocatori devono "possedere una copia originale di qualsiasi gioco". L'emulatore pubblicato su Steam prometteva anche il supporto per schermi 4K, controller moderni, netplay, era completamente open-source ed era un download "gratuito".

Bisogna ammettere che l'emulatore, soprattutto su Steam Deck, avrebbe fatto proseliti

Dovremo vedere come si evolverà la situazione, ma non stupisce che Nintendo non voglia permettere l'emulazione dei propri giochi. Alcuni team hanno anche deciso di bloccarsi da soli, come nel caso dell'emulatore Skyline, gli sviluppatori temono rischi legali.