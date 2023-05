Giocherete a Zelda per il terzo weekend di fila, oppure proverete uno di questi indie?

Finisce una nuova settimana, ma significa anche che una certa fetta di giocatori avranno un po' più di tempo da dedicare ai videogiochi. Tra una gita all'aperto e qualche impegno con la famiglia, c'è anche spazio per una partita in più, ma bisogna scegliere come spendere il proprio tempo con attenzione. La domanda quindi è: cosa giocherete questo weekend del 27 giugno 2023?

Tra le novità da poco arrivate sul mercato troviamo Miasma Chronicles, che vi abbiamo descritto nella nostra recensione come "un buon prodotto, un gioco solido, divertente e in grado di tenere compagnia per diverse ore. L'universo di gioco e la storia sono interessanti, nonostante manchi loro il carisma del mondo di Mutant Year Zero: Road to Eden, ma l'avventura di Elvis e Diggs non mancherà di divertire gli appassionati dei giochi di ruolo strategici. Un po' di pulizia in più nell'interfaccia e nell'intelligenza artificiale e una scrittura un po' più brillante avrebbero consentito al gioco di 505 Games di fare quel salto di qualità che i tanti fan di The Bearded Ladies speravano. Ma siamo sicuri che le signore svedesi continueranno nel loro percorso evolutivo con successo."

Una seconda possibilità per gli amanti di LoL è Convergence: A League of Legends Story, uno dei molti giochi narrativi legati al MOBA, che è diventato ancora più popolare dopo la pubblicazione della serie animata Arcane.

Convergence: A League of Legends Story

Per chi ama giochi meno dinamici, c'è spazio per Planet of Lana. Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che "Planet of Lana è visibilmente frutto di un lavoro di sintesi, di sottrazione: lontano dall'essere un prodotto sovrabbondante nei suoi vari elementi, punta all'essenza, alla cura degli elementi che permettono a un'avventura narrativa di puntare all'eccellenza. Curatissimo dal punto di vista estetico e del design sonoro, il videogioco di Wishfully è reattivo, preciso e interessante nella costruzione degli enigmi. La storia non è di certo tra le più originali del genere, ma è raccontata in maniera impeccabile, anche grazie alla gestione puntuale degli elementi presenti negli scenari e a scelte di regia particolarmente riuscite. Consigliamo Planet of Lana senza riserve."

Infine, anche se si è rivelata una delusione, qualcuno potrebbe decidere di buttarsi su The Lord of the Rings: Gollum. Vi abbiamo indicato che "è una grande delusione. Pur partendo da presupposti narrativi interessanti, l'avventura di Daedalic Entertainment appare estremamente datata sotto ogni aspetto e i suoi momenti migliori sono quelli meno originali, a riprova di come tutto l'impianto sia stato realizzato sotto il segno di un game design abbozzato, inconcludente e confusionario, che peraltro non si riscatta neppure sul piano tecnico e su PC in particolare offre uno spettacolo davvero trissste."

Ovviamente molti potrebbero semplicemente decidere di proseguire con i giochi già avviati o recuperare qualcosa dal backlog. Diteci, quindi, cosa giocherete questo weekend del 27 giugno 2023?